Адвокатский гонорар в 300 000 руб. суд взыскал из казны РФ

Белгородский областной суд взыскал с Министерства финансов РФ в пользу местного жителя 300 000 руб. в счет оплаты услуг адвоката, который помог добиться прекращения уголовного преследования.

Житель Белгорода в феврале 2014 года был задержан по подозрению в совершении преступления по ст. 163 (вымогательство). Потерпевший опознал его по фотографии. Мужчина 8 месяцев находился под стражей, затем еще 2 месяца — под домашним арестом. В январе же 2015 года его уголовное преследование было прекращено в связи с непричастностью к совершению преступления.

Мать задержанного по его поручению заключила соглашение с адвокатом об оказании юридической помощи. Защитник более 7 месяцев оказывал обвиняемому квалифицированную помощь при проведении следственных действий, подготовке ходатайств и жалоб, представлял его интересы в суде и более 30 раз посетил в следственном изоляторе . После прекращения уголовного преследования по условиям соглашения адвокату за услуги было выплачено 300 000 руб.

Мужчина, воспользовавшись правом на реабилитацию, обратился в Белгородский районный суд с требованием компенсировать из казны РФ средства, заплаченные им адвокату. В ходе заседания представители Минфина и МВД России просили пересмотреть взыскиваемую сумму, ссылаясь на явно завышенный размер адвокатского вознаграждения. Однако суд, принимая во внимание, что факт оплаты услуг адвоката из собственных средств реабилитированного был доказан документально и подтвержден свидетельскими показаниями, счел требования истца обоснованными. Апелляция не нашла оснований для изменения решения.

Кстати, ранее Белгородский районный суд уже взыскал через суд из казны РФ 800 000 руб. в пользу того же истца в качестве компенсации ему морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Рассматривая это дело, суд учел, в частности, что из-за заключения под стражу мужчина потерял работу, а также не смог сыграть свадьбу со своей девушкой. Однако апелляция уменьшила сумму до 200 000 руб.