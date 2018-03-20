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Полиция разыскивает известного по ролям силовиков в сериалах актера за избиение сожительницы в Москве
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Полиция разыскивает известного по ролям силовиков в сериалах актера за избиение сожительницы в Москве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Полиция разыскивает актера Анатолия Наряднова, известного по ролям силовиков в российских сериалах, который, предположительно, избил свою сожительницу, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Вечером 17 марта в полицию позвонила жительница д. 38 в Путевом проезде и сообщила, что ее сосед по дому избил свою сожительницу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между 34-летним А. Нарядновым и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он ее избил. Подозреваемый скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивает полиция. Женщину госпитализировали в ГКБ им. Н. Пирогова», — рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, подозреваемый бил женщину ногами и руками. У потерпевшей диагностированы тупые травмы грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы трех ребер, левосторонний пневмоторакс и ушибы. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Согласно информации из открытых источников, А. Наряднов — выпускник актерского факультета Саратовской государственной консерватории. Артист появлялся в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Зорге», «Последний мент», «По ту сторону смерти», «Улица», причем в большинстве из них он играл сотрудников правоохранительных органов.
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