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В Челябинске поймали афериста, который «кидал» вахтовиков
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В Челябинске поймали афериста, который «кидал» вахтовиков 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Южноуралец создал сайт, через который предлагал вахтовикам помощь в трудоустройстве. Жертвы афериста сначала заполняли анкету на интернет-ресурсе, а затем лично передавали за «посредничество». Лишь после прибытия на место люди узнавали, что предприятий, куда они якобы трудоустроены, не существует.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Пока речь идет лишь о двух эпизодах мошенничества. Общий ущерб — 20 тысяч рублей. Однако полиция продолжает искать обманутых: жертв, по их мнению, может быть гораздо больше.
Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
Напомним, что в конце декабря в Тюменской области спасли вахтовиков, замерзавших на трассе в сломанном автобусе.
Фото: Евгений Поторочин
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