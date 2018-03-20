В Челябинске поймали афериста, который «кидал» вахтовиков

Южноуралец создал сайт, через который предлагал вахтовикам помощь в трудоустройстве. Жертвы афериста сначала заполняли анкету на интернет-ресурсе, а затем лично передавали за «посредничество». Лишь после прибытия на место люди узнавали, что предприятий, куда они якобы трудоустроены, не существует.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Пока речь идет лишь о двух эпизодах мошенничества. Общий ущерб — 20 тысяч рублей. Однако полиция продолжает искать обманутых: жертв, по их мнению, может быть гораздо больше.

Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.