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В Смоленске осудили сообщницу действовавших в Москве «черных риелторов»
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В Смоленске осудили сообщницу действовавших в Москве «черных риелторов» 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Смоленский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы сообщницу преступной группы «черных риелторов», которые действовали на территории Москвы, отбирая жилье у престарелых и социально неблагополучных граждан. Как сообщили во вторник ТАСС в прокуратуре Смоленской области, женщина удерживала в регионе пожилую супружескую пару, квартирой которых завладели злоумышленники.
"Смоленским районом судом вынесен приговор в отношении 50-летней уроженки Смоленска, которая обвинялась в незаконном лишении свободы, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. За денежное вознаграждение женщина удерживала пожилую супружескую пару из Москвы", — сказали в прокуратуре.
Как ранее сообщали СМИ, в регионе пресекли деятельность банды «черных риелторов», которые вывозили в Смоленскую область престарелых и социально неблагополучных жителей Москвы и Смоленска, отбирая у них квартиры. Также в Починковском районе региона бандиты создали ферму, куда вывозили лишенных квартир горожан и заставляли их бесплатно работать.
Осужденная 50-летняя жительница Смоленска сначала содержала пожилую пару в деревне Починкового района. Затем, когда злоумышленники создали там ферму, держала пожилых людей в одном из населенных пунктов Смоленского района. В марте 2014 пожилой мужчина, которому требовалась медицинская помощь, умер.
Как добавили в прокуратуре, женщина действовала отдельно от основной группы преступников и не знала, что у людей насильственно отбирали квартиры. Отбывать наказание осужденная жительница Смоленска будет в колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы «черных риелторов» выделили в отдельное производство и расследуют, добавили в областной прокуратуре.
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