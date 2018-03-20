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Нападение с ножом в столичном метро: возбуждено уголовное дело о хулиганстве
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Нападение с ножом в столичном метро: возбуждено уголовное дело о хулиганстве 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
В Москве задержан вооруженный пассажир метро, который напал с ножом на сотрудника службы безопасности подземки. ЧП случилось на станции «Пролетарская». Как выяснилось, досмотреть вещи пассажира охранник решил, поскольку сработала рамка металлодетектора на входе, но дебошир выхватил нож из кармана и нанес сотруднику несколько ударов в шею. Затем нападавший скрылся. Потерпевшего доставили в институт имени Склифосовского, где была проведена срочная операция.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место нахождения злоумышленника. Спустя четыре часа он был задержан. Отделом дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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