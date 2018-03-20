Политик призвал забыть о Саркози-президенте

По его словам, Саркози был задержан так же, как был бы задержан любой гражданин Франции, так как все они равны перед законом.

Также Хатем отметил, что экс-президент проведет в статусе задержанного 24 или 48 часов, но «не более того», а причиной его задержания являются деньги, полученные им «неясным путем» еще до того, как он стал главой Пятой республики. Политик отметил, что вскоре по делу Саркози может начаться суд, который расследует произошедшее «глубже».

Кроме того, Хатем уверен, что выдвинутые против Саркози обвинения являются правдой, так как ранее об этом заявляли «очень много людей», в том числе сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи , адвокатом которого он является.