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Политик призвал забыть о Саркози-президенте
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Политик призвал забыть о Саркози-президенте 

Рамблер 2 часа назад
Французский политик Эли Хатем призвал не упоминать о том, что задержанный сегодня Николя Саркози был президентом Франции, сообщает РЕН ТВ.
По его словам, Саркози был задержан так же, как был бы задержан любой гражданин Франции, так как все они равны перед законом.
Также Хатем отметил, что экс-президент проведет в статусе задержанного 24 или 48 часов, но «не более того», а причиной его задержания являются деньги, полученные им «неясным путем» еще до того, как он стал главой Пятой республики. Политик отметил, что вскоре по делу Саркози может начаться суд, который расследует произошедшее «глубже».
Кроме того, Хатем уверен, что выдвинутые против Саркози обвинения являются правдой, так как ранее об этом заявляли «очень много людей», в том числе сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, адвокатом которого он является.
Ранее СМИ сообщили, что Николя Саркози был задержан сегодня утром в суде города Нантер, куда пришел для дачи показаний по делу о незаконном финансировании своей президентской кампании властями Ливии в 2007 году.
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