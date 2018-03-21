Первого замглавы управления Федеральной таможенной службы в ДФО задержали за взятки 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Первого замглавы Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ задержали по подозрению в получении взяток на 26 млн рублей и $150 тыс. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации во взаимодействии с управлением «К» СЭБ ФСБ России и УФСБ России по Приморскому краю задержан первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", — сообщила она.