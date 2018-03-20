В Тюмени бухгалтер систематически обворовывала компании

Тюмени направлено в суд дело в отношении бывшего бухгалтера, обвиняемой в хищении более 4 млн рублей у двух организаций.

В отношении бывшего бухгалтера СНТ «Источник» и ООО Управляющая компания «Домсервис» прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело за присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Женщина, ранее уже была судима по аналогичному преступлению. Тогда суд признал ее виновной в присвоении крупной суммы в одной из организаций (часть 3 статьи 160 УК РФ). В суде женщина вину свою признала и раскаялась. Организация, которой причинила ущерб подсудимая, пожалела ее и попросила суд строго не наказывать и реально не лишать свободы. С учетом всех обстоятельств, суд вынес приговор 8 мая 2013 года, назначив подсудимой 2 года лишения свободы условно и взыскав в возмещение ущерба более 600 000 рублей. В течение испытательного срока женщина должна была доказать свое исправление.

«Уже на 10-й день после оглашения приговора — 18 мая 2013 года женщина начала похищать денежные средства в СНТ «Источник», где работала бухгалтером. По данным следствия, с 18 мая 2013 года по 1 апреля 2015 года бухгалтер присвоила более 1 миллиона рублей. После увольнения из СНТ, женщина с января 2016 года стала работать главным бухгалтером в другой организации — ООО УК «Домсервис». Здесь она с апреля 2016 года по май 2017 года похитила свыше 3 миллионов рублей», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе областной прокуратуры

В ходе следствия пострадавшие компании заявили гражданские иски. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемой наложен арест — машину, дом и земельный участок.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.

На этот раз, женщине может грозить реальное лишение свободы на срок до 10 лет.