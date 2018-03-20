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Банду вымогателей из Ленобласти, похитивших пять человек, будут судить
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Банду вымогателей из Ленобласти, похитивших пять человек, будут судить 

Ivyborg.ru 3 часа назад
В ходе расследование СУ СК по Ленобласти возбудил уголовные дела в отношении сразу шестерых молодых мужчин в возрасте от 28 до 33 лет. Все они являются членами одной банды вымогателей, которые похищали людей на территории Ленобласти с целью последующего требования выкупа.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе областного следкома, с февраля по август 2017 года на территории Ленобласти действовала вооруженная банда, которая похищала людей и затем вымогала у них деньги. В оружейном арсенале банды имелось несколько единиц огнестрельного оружия, которое активно использовалось в нападениях для запугивания жертвы.
Так, за шесть месяцев члены банды, представляясь сотрудниками полиции, похитили сразу пять человек в разное время на территории Кировского района Ленобласти и Колпинского района Петербурга.
В конце августа одного из организаторов преступной группировки и всех её членов задержали, после чего банда прекратила своё существование. По ходатайству следствия все фигуранты уголовного дела отправлены под стражу.
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