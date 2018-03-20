Полицейские Савеловского задержали торговца марихуаной

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО совместно со своими коллегами из Савеловского района задержали москвича, подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщил источник в окружном УВД.

— На Верхней Масловке полицейские задержали 46-летнего жителя столицы, который сбыл вещество неизвестного происхождения. Проведенное исследование показало, что данный материал содержит в своем составе наркотическое средство — марихуану массой около двух граммов, — пояснил источник.