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Полицейские Савеловского задержали торговца марихуаной
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Полицейские Савеловского задержали торговца марихуаной 

Управа района Савеловский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО совместно со своими коллегами из Савеловского района задержали москвича, подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщил источник в окружном УВД.
— На Верхней Масловке полицейские задержали 46-летнего жителя столицы, который сбыл вещество неизвестного происхождения. Проведенное исследование показало, что данный материал содержит в своем составе наркотическое средство — марихуану массой около двух граммов, — пояснил источник.
Следственным отделом ОМВД России по Савеловскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. (мю)
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