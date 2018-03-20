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Полицейские района Зюзино задержали подозреваемого в разбое
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Полицейские района Зюзино задержали подозреваемого в разбое 

Каховка 3 часа назад
Фото: Каховка
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Зюзино задержали подозреваемого в разбойном нападении, сообщила пресс-служба УВД по ЮЗАО.
В дежурную часть территориального отдела полиции обратился житель района Зюзино, который рассказал, что к нему в квартиру пришла его знакомая с подругой и неизвестным мужчиной. В ходе общения гость стал угрожать предметом, похожим на нож, и забрал у хозяина плазменный телевизор и сотовый телефон. Потом злоумышленник заставил женщин вызвать такси и помочь ему довезти чужое имущество к нему домой.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался уроженец ближнего зарубежья. Похищенное изъяли и вернули владельцу.
Следственный отдел ОМВД России по району Зюзино возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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