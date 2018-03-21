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Незакрытая дверь соблазнила челябинца на кражу
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Незакрытая дверь соблазнила челябинца на кражу 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
Полицейские Калининского УМВД по Челябинску задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинска.
3 марта в районный отдел полиции обратился 30-летний мужчина. В своем заявлении он изложил, что вышел ненадолго из своей квартиры на первом этаже, а дверь не закрыл. Этим воспользовался неизвестный.
«Неизвестный, находясь в подъезде дома и заметив, что дверь в квартиру не заперта, проник в нее и тайно похитил сумку с документами, кошелек и банковские карты на имя заявителя. Общая сумма ущерба составила более 10 000 рублей», — пояснили в ведомстве.
Квартирный вором оказался 31-летний неоднократно судимый горожанин. Подозреваемый арестован. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
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