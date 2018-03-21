Незакрытая дверь соблазнила челябинца на кражу

Полицейские Калининского УМВД по Челябинску задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинска.

3 марта в районный отдел полиции обратился 30-летний мужчина. В своем заявлении он изложил, что вышел ненадолго из своей квартиры на первом этаже, а дверь не закрыл. Этим воспользовался неизвестный.

«Неизвестный, находясь в подъезде дома и заметив, что дверь в квартиру не заперта, проник в нее и тайно похитил сумку с документами, кошелек и банковские карты на имя заявителя. Общая сумма ущерба составила более 10 000 рублей», — пояснили в ведомстве.

Квартирный вором оказался 31-летний неоднократно судимый горожанин. Подозреваемый арестован. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.