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Двое волгоградцев получили по 11 лет колонии за сбыт наркотиков
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Двое волгоградцев получили по 11 лет колонии за сбыт наркотиков 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил двух безработных волгоградцев к 11 годам лишения свободы за распространение наркотиков.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, в мае 2017 года молодые люди в возрасте 20 лет и 21 года получили через тайник в Городищенском районе крупную партию синтетических наркотиков, после чего разложили их по закладкам в Тракторозаводском районе.
Полицейские изъяли из тайников молодых людей, а также их домов в общей сложности 200 граммов наркотиков. Злоумышленники решили не обманывать их и признались в содеянном. По их словам, у них был соучастник, которому они рассказывали о том, где делали закладки.
Теперь задержанным предстоит отбывать в колонии строгого режима 11 лет, если им не удастся обжаловать решение суда, которое еще пока не вступило в законную силу.
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