Двое волгоградцев получили по 11 лет колонии за сбыт наркотиков

Суд приговорил двух безработных волгоградцев к 11 годам лишения свободы за распространение наркотиков.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, в мае 2017 года молодые люди в возрасте 20 лет и 21 года получили через тайник в Городищенском районе крупную партию синтетических наркотиков, после чего разложили их по закладкам в Тракторозаводском районе.

Полицейские изъяли из тайников молодых людей, а также их домов в общей сложности 200 граммов наркотиков. Злоумышленники решили не обманывать их и признались в содеянном. По их словам, у них был соучастник, которому они рассказывали о том, где делали закладки.