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В Новокуйбышевске девушка получила девять банковских карт на подставных лиц
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В Новокуйбышевске девушка получила девять банковских карт на подставных лиц 

Волга Ньюс 3 часа назад
По данным источника в правоохранительных органах, с 14 по 18 июля прошлого года она умудрилась оформить девять банковских карт на подставных лиц и получить по ним в общей сложности 900 тыс. рублей. Карты «Кукуруза» принадлежат "Евросети", оформлялись ли они в офисах компании или через интернет, пока не ясно.
В марте 2018 года в отношении девушки, работающей продавцом в книжном магазине, возбудили уголовное дело по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», которая предусматривает наказание в виде принудительных работ либо лишение свободы на срок до шести лет.
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