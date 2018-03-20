В Новокуйбышевске девушка получила девять банковских карт на подставных лиц

По данным источника в правоохранительных органах, с 14 по 18 июля прошлого года она умудрилась оформить девять банковских карт на подставных лиц и получить по ним в общей сложности 900 тыс. рублей. Карты «Кукуруза» принадлежат "Евросети" , оформлялись ли они в офисах компании или через интернет, пока не ясно.

В марте 2018 года в отношении девушки, работающей продавцом в книжном магазине, возбудили уголовное дело по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», которая предусматривает наказание в виде принудительных работ либо лишение свободы на срок до шести лет.