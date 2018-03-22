Ещё
Новокуйбышевец перевел 900 тыс. рублей на поддельные платежные карты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новокуйбышевец перевел 900 тыс. рублей на поддельные платежные карты 

АиФ-Самара 40 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следователями ОВД Новокуйбышевска в отношении местного жителя по статье «Присвоение или растрата» УК РФ, выявлен факт изготовления поддельных платежных карт, сообщает старший инспектор по ОП отделения информации Владимир Караваев.
Как установили полицейские,40-летний мужчина, сотрудник одного из сетевых торговых предприятий, изготовил девять банковских карт платежной системы, которые оформил на подставных лиц, после чего перечислил на эти банковские карты 900 тысяч рублей, принадлежащие предприятию, на котором он работал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса РФ. Подобные преступления караются лишением свободы до шести лет.
АиФ-Самара: последние новости
В Тольятти погиб 14-летний подросток, прыгнув с балкона 15-го этажа Экс-совладелеца «Окон С.О.К.» арестовали по подозрению в убийстве жены Самарец за «снятии с порчи» обманом взял у знакомого более 20 тыс. рублей
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1187
Украина назло России уничтожила свою промышленность195
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Панин с огромным долгом сбежал из России173
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение