Новокуйбышевец перевел 900 тыс. рублей на поддельные платежные карты

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следователями ОВД Новокуйбышевска в отношении местного жителя по статье «Присвоение или растрата» УК РФ , выявлен факт изготовления поддельных платежных карт, сообщает старший инспектор по ОП отделения информации Владимир Караваев.

Как установили полицейские,40-летний мужчина, сотрудник одного из сетевых торговых предприятий, изготовил девять банковских карт платежной системы, которые оформил на подставных лиц, после чего перечислил на эти банковские карты 900 тысяч рублей, принадлежащие предприятию, на котором он работал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса РФ. Подобные преступления караются лишением свободы до шести лет.