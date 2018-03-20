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Орешков на 4000 рублей украли подростки в Череповце
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Орешков на 4000 рублей украли подростки в Череповце 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
Порядка 20 килограммов арахиса вынесли в мешке из продуктового магазина малолетние череповчане. Подростков, подозреваемых в краже, задержали полицейские.
Пропажу 20-летний череповчанин обнаружил утром, когда пришел на работу. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На одной из них оперативники заметили двух подростков, тащивших мешок к выходу.
Молодых людей, схожих по приметам, патрульные задержали рядом с магазином. В отделе полиции подростки 10 и 15 лет сознались в содеянном. Мешок с арахисом на 4000 рублей они спрятали у дома в Индустриальном районе города.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража». Стоит отметить, малолетние лица уголовной ответственности не подлежат. Однако с 11 лет они могут быть определены в специальные учебно-воспитательные заведения закрытого типа, с целью профилактики и перевоспитания совершения преступлений.
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