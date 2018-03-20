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Прокуратура вступилась за пермячку, которой не платили пособие на ребёнка
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Прокуратура вступилась за пермячку, которой не платили пособие на ребёнка 

АиФ Пермь 4 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми возбудили уголовное дело по результатам прокурорской проверки. Телефонная компания больше 1 месяцев не платила сотруднице пособие по уходу за ребёнком.
«Установлено, что задолженность перед работником составляла более 120 тысяч рублей. При этом у организации имелись денежные средства, достаточные для выплаты данной суммы, однако они расходовались на взаиморасчеты с контрагентами и текущую деятельность общества», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.
Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы. Там возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев пособия, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».
После возбуждения дела работодатель выплатил женщине положенные деньги.
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