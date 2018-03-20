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Бездомный напал на пенсионерку в Ховрине
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Бездомный напал на пенсионерку в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Полицейские Ховрина задержали бездомного 32-летнего мужчину по подозрению в разбое. Он напал на 59-летнюю женщину на Фестивальной улице в районе станции метро «Речной вокзал», чтобы отобрать у нее сумку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
«Злоумышленник напал на жертву сзади, повалил ее на землю, накинул на голову полиэтиленовый пакет и начал душить, после чего отобрал у потерпевшей сумку, в которой находились личные вещи и 1 тыс. рублей. Суммарный материальный ущерб составил около 4 тыс. рублей», — уточняют в пресс-службе.
Нападавшего задержали по горячим следам. На него заведено уголовное дело по статье УК РФ 162 «Разбой». (то)
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