Бездомный напал на пенсионерку в Ховрине

Полицейские Ховрина задержали бездомного 32-летнего мужчину по подозрению в разбое. Он напал на 59-летнюю женщину на Фестивальной улице в районе станции метро «Речной вокзал», чтобы отобрать у нее сумку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

«Злоумышленник напал на жертву сзади, повалил ее на землю, накинул на голову полиэтиленовый пакет и начал душить, после чего отобрал у потерпевшей сумку, в которой находились личные вещи и 1 тыс. рублей. Суммарный материальный ущерб составил около 4 тыс. рублей», — уточняют в пресс-службе.