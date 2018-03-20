Избили монтировкой и сожгли: на Дону за убийство друга осудили троих мужчин 

В Каменске огласили приговор Сергею Мирошниченко, братьям Эдуарду и Виктору Овчаровым. Они похитили человека, а потом жестоко с ним расправились.
Как рассказали в региональном следкоме, преступление было совершено в июне 2016 года. Четверо друзей выпивали в одном из домов в поселке Глубоком под Каменском. Во время застолья между мужчинами произошла драка. Тогда Мирошниченко и братья Овчаровы силой затолкали своего товарища в багажник «жигулей». Жертву вывезли на пустырь и избили монтировкой. От ударов мужчина скончался. Тогда приятели облили его тело бензином и подожгли.
— Злоумышленники были признаны виновными в похищении человека и убийстве, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.
Виктора Овчарова приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Мирошниченко — к 14 годам тюрьмы. Эдуарду Овчарову предстоит провести в колонии строго режима 5 лет.