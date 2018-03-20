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В Онеге заключенным хотели передать партию гашиша, спрятанную в йогурте
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В Онеге заключенным хотели передать партию гашиша, спрятанную в йогурте 

АиФ Архангельск 4 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В Онеге осужденным, отбывающим наказание в ИК-16 группа лиц намеревалась передать гашиш в крупном размере, спрятав его в банках с йогуртом. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Архангельской области.
При проведении операции представителями полиции и ИК-16 в городе Онега была задержана группа лиц. При досмотре имеющихся у них продуктов питания были обнаружены семь свертков с порошкообразным веществами розового и коричневого цвета, которые находились в банках с йогуртом.
Согласно проведенной экспертизе в экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД было установлено, что изъятые вещества содержат в своем составе психотропное вещество амфетамин в крупном размере общей массой 9,19 граммов и наркотическое средство гашиш в крупном размере общей массой 26,94 грамма.
В отношении осужденного, отбывающего наказание в ИК-16 УФСИН России по Архангельской области, возбуждено уголовное дело.
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