В Онеге заключенным хотели передать партию гашиша, спрятанную в йогурте

Онеге осужденным, отбывающим наказание в ИК-16 группа лиц намеревалась передать гашиш в крупном размере, спрятав его в банках с йогуртом. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Архангельской области.

При проведении операции представителями полиции и ИК-16 в городе Онега была задержана группа лиц. При досмотре имеющихся у них продуктов питания были обнаружены семь свертков с порошкообразным веществами розового и коричневого цвета, которые находились в банках с йогуртом.