Кого подозревают в смерти подростка в Каменске-Шахтинском?

13-летний подросток покончил с собой в туалете центральной городской больницы Каменск-Шахтинска.

Туда его привезли для прохождения медэкспертизы, в рамках отправки в центр для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Известно, что мальчик был из неблагополучной семьи, и соответствующее решение приняла инспектор по делам несовершеннолетних вопреки протестам самого подростка.

Также организованы две доследственные проверки о возможности доведения до самоубийства и халатности медицинских сотрудников.