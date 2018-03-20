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Кого подозревают в смерти подростка в Каменске-Шахтинском?
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Кого подозревают в смерти подростка в Каменске-Шахтинском? 

АиФ Ростов 4 часа назад
Фото: АиФ Ростов
13-летний подросток покончил с собой в туалете центральной городской больницы Каменск-Шахтинска.
Туда его привезли для прохождения медэкспертизы, в рамках отправки в центр для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Известно, что мальчик был из неблагополучной семьи, и соответствующее решение приняла инспектор по делам несовершеннолетних вопреки протестам самого подростка.
Сейчас председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело против инспектора, которую подозревают в превышении служебных полномочий.
Также организованы две доследственные проверки о возможности доведения до самоубийства и халатности медицинских сотрудников.
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