В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД за взятку 

В Москве задержаны двое сотрудников управления «М» ФСБ России и замначальник УВД по СВАО столичного главка МВД. Их подозревают в получении 6 млн рублей взятки за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Военным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении военнослужащих управления «М» ФСБ России В. Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ России Н. Комарова, заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Ю. Васильева по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Взятка в особо крупном размере»), а также в отношении граждан А. Сеидова и А. Караева по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»)», — рассказал собеседник агентства.
У подозреваемых проведены обыски, они задержаны.