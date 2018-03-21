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СК просит арестовать сотрудников ФСБ и ГУ МВД по подозрению в получении 6 млн руб. взятки
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СК просит арестовать сотрудников ФСБ и ГУ МВД по подозрению в получении 6 млн руб. взятки 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следственные органы ходатайствуют перед военным судом об аресте сотрудников ФСБ России и замначальника управления внутренних дел по СВАО ГУ МВД России по Москве, подозреваемых в получении взятки в 6 млн рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет.
"В настоящее время материалы о заключении подозреваемых под стражу поступили в суд и будут рассмотрены в ближайшее время", — сказала представитель суда.
Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, военным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении военнослужащих управления «М» ФСБ России В. Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ России Н. Комарова, заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Ю. Васильева по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка в особо крупном размере"), а также в отношении граждан А. Сеидова и А. Караева по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").
Как отметил собеседник агентства, Безруков, Комаров и Васильев сформировали группу для получения взятки в особо крупном размере от Сеидова и Караева за совершение в пользу представляемых ими иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, действий, связанных с постановкой их на миграционный учет. По словам источника, Комаров взял на себя обязательство по непосредственному получению денег от взяткодателей, Безруков за счет авторитета занимаемой должности и иных возможностей сотрудника ФСБ должен был осуществлять общее покровительство и попустительство по службе, гарантируя безопасность организованной группы, Васильев организовал оформление иностранных граждан на миграционный учет. С декабря 2017 года по настоящее время они получили от Сеидова и Караева взятку в особо крупном размере в сумме более 6 млн рублей.
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