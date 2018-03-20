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В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
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В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Столичные правоохранительные органы задержали двух сотрудников ФСБ и замначальника УВД по СВАО ГУ МВД по Москве, подозреваемых в получении взятки в размере 6 млн рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Военным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении военнослужащих управления «М» ФСБ России В. Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ Н. Комарова, заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД по Москве Ю. Васильева по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка в особо крупном размере"), а также в отношении граждан А. Сеидова и А. Караева по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере")", — сказал собеседник агентства.
У подозреваемых проведены обыски по месту жительства, они задержаны.
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