В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Столичные правоохранительные органы задержали двух сотрудников ФСБ и замначальника УВД по СВАО ГУ МВД по Москве, подозреваемых в получении взятки в размере 6 млн рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. "Военным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении военнослужащих управления «М» ФСБ России В. Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ Н. Комарова, заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД по Москве Ю. Васильева по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка в особо крупном размере"), а также в отношении граждан А. Сеидова и А. Караева по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере")", — сказал собеседник агентства. У подозреваемых проведены обыски по месту жительства, они задержаны.