Ещё
Вооруженный инцидент произошел под Саратовом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вооруженный инцидент произошел под Саратовом 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Возбуждено уголовно дело по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Незаконное хранение оружия».
Инцидент со стрельбой случился в Энгельсском районе Саратовской области. Сообщается, что пострадали полицейский и сотрудник Росгвардии. Экстренная ситуация произошла в среду, 21 марта.
— Вечером в районе села Красный Яр правоохранителями во время проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в особо тяжком преступлении, — рассказали ТАСС в Министерстве внутренних дел (МВД) по региону.
По словам следователей, страж порядка и работник Росгвардии были ранены, когда им при задержании оказали сопротивление. Пострадавшим предоставлена медицинская помощь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный обстрелял Mercedes на востоке Москвы
Вечерняя Москва: последние новости
Почтальонов-воров взяли с поличным Стрелка, ранившего двух человек в США, полицейские обнаружили мертвым Охранять финансы — удел честных и умных
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке102
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД105
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи40
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»349
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы31
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение