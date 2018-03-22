Вооруженный инцидент произошел под Саратовом 

Возбуждено уголовно дело по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Незаконное хранение оружия».
Инцидент со стрельбой случился в Энгельсском районе Саратовской области. Сообщается, что пострадали полицейский и сотрудник Росгвардии. Экстренная ситуация произошла в среду, 21 марта.
— Вечером в районе села Красный Яр правоохранителями во время проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в особо тяжком преступлении, — рассказали ТАСС в Министерстве внутренних дел (МВД) по региону.
По словам следователей, страж порядка и работник Росгвардии были ранены, когда им при задержании оказали сопротивление. Пострадавшим предоставлена медицинская помощь.
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