Вооруженный инцидент произошел под Саратовом

Возбуждено уголовно дело по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Незаконное хранение оружия».

Инцидент со стрельбой случился в Энгельсском районе Саратовской области . Сообщается, что пострадали полицейский и сотрудник Росгвардии. Экстренная ситуация произошла в среду, 21 марта.

— Вечером в районе села Красный Яр правоохранителями во время проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в особо тяжком преступлении, — рассказали ТАСС Министерстве внутренних дел (МВД) по региону.

По словам следователей, страж порядка и работник Росгвардии были ранены, когда им при задержании оказали сопротивление. Пострадавшим предоставлена медицинская помощь.

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