18-летнего жителя Морозовска подозревают в избиении до смерти знакомого

18-летний житель Морозовска подозревается в избиении до смерти 19-летнего знакомого.

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области , тело потерпевшего с множественными травмами головы, верхних и нижних конечностей было обнаружено 19 марта на улице Коммунистической в Морозовске.

В ходе следственных действий и оперативных мероприятий по подозрению в причастности к инциденту был задержан ранее судимый 18-летний горожанин.

На допросе он рассказал, что избил потерпевшего в ходе ссоры, возникшей после совместного употребления спиртных напитков.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемый заключен под стражу.