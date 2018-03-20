18-летнего жителя Морозовска подозревают в избиении до смерти знакомого 

18-летний житель Морозовска подозревается в избиении до смерти 19-летнего знакомого.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тело потерпевшего с множественными травмами головы, верхних и нижних конечностей было обнаружено 19 марта на улице Коммунистической в Морозовске.
В ходе следственных действий и оперативных мероприятий по подозрению в причастности к инциденту был задержан ранее судимый 18-летний горожанин.
На допросе он рассказал, что избил потерпевшего в ходе ссоры, возникшей после совместного употребления спиртных напитков.
В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Подозреваемый заключен под стражу.