В Казани полицейские нашли в машине у водителя почти 16 кг наркотиков 

43-летнего водителя иномарки, следовавшего из Москвы в Казань, остановили на одном из контрольных постов полиции в Верхнеуслонском районе. В багажнике полицейские нашли черный пакет, укрытый одеялом, в котором находились свертки с наркотиками. Экспертиза установила, что мужчина перевозил свыше 6 кг 800 гр. гашиша, более 5 кг мефедрона, порядка 100 гр. кокаина, а также около 3 кг амфетамина и более 700 гр. «синтетики». Общий вес составил 15 кг. 888 грамм.
Полицейские также выяснили, что задержанный был ранее судим за грабеж и разбой. Сейчас он занимается перевозкой крупных партий наркотиков. Этот товар он должен был доставить не только в Казань, но и в Пермь, Уфу и Самару. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).