В Новосибирске задержали похитителя сумок

Новосибирские полицейские задержали новосибирца, похитившего потерянную сумку с деньгами и документами. 7 февраля в одном из торговых центров в Советском районе украли сумку. Которую случайно обронила очень рассеянная женщина. Она обронила сумку и ушла. Посетители торгового центра обнаружили ничейный предмет и просто положили ее на лавочку — в надежде, что владелец вернется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Мимо шел 44-летний новосибирец. Который, конечно, забрал сумку, в которой находились деньги и документы. В целом «улов» потянул на 36,5 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Вчера подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, при обыске в его доме обнаружили и изъяли сумку и документы.

Полиция напоминает: если невозможно сразу определить владельца найденной вещи, необходимо проинформировать о потерянном или забытом имуществе администрацию организации или предприятия, водителя или кондуктора транспортного средства, где оно найдено. В соответствии с действующим законодательством такие находки можно сдать в полицию, либо в органы местного самоуправления.