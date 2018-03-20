Две 13-летние сестры-близняшки в Волгограде забеременели от своего брата

Волгограде под суд идет 25-летний уроженец Таджискистана, от которого забеременели его две 13-летние сестры-близняшки. Об интересном положении малолетних девочек в полицию сообщили медики.

Следователи Советского района закончили расследование уголовного дела по статье «Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух лиц». 25-летний уроженец Таджикистана проживает вВолгограде, начиная с 2016 года.

СУ СК — С сентября 2016 года по август 2017 года обвиняемый, находясь у себя дома, поочередно вступал в половую связь с малолетними сестрами. Девочки никому не рассказывали о происходящем. О преступлении в отношении детей стало известно только после того как гинеколог выявила у сестер беременность, — рассказали V1.ru России по Волгоградской области

В полицию обратились медики, а мать 25-летнего педофила предпочла спрятать его от правосудия, отправив в соседний регион на заработки.

— На стадии расследования свою вину в содеянном уроженец Таджикистана признал полностью. Ожидать вынесения приговора он будет находясь под стражей, — сообщили в следственном управлении.

Молодыми мамами девочки так и не стали.

— Обеим девочкам, вступавшим в половую связь с родным братом, и заберменевшим от него, по медицинским показаниям сделали аборт, — сообщили V1.ru в правоохранительных органах Совесткого района.