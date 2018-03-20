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Две 13-летние сестры-близняшки в Волгограде забеременели от своего брата
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Две 13-летние сестры-близняшки в Волгограде забеременели от своего брата 

v1.ru 4 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгограде под суд идет 25-летний уроженец Таджискистана, от которого забеременели его две 13-летние сестры-близняшки. Об интересном положении малолетних девочек в полицию сообщили медики.
Следователи Советского района закончили расследование уголовного дела по статье «Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух лиц». 25-летний уроженец Таджикистана проживает вВолгограде, начиная с 2016 года.
— С сентября 2016 года по август 2017 года обвиняемый, находясь у себя дома, поочередно вступал в половую связь с малолетними сестрами. Девочки никому не рассказывали о происходящем. О преступлении в отношении детей стало известно только после того как гинеколог выявила у сестер беременность, — рассказали V1.ru в СУ СК России по Волгоградской области.
В полицию обратились медики, а мать 25-летнего педофила предпочла спрятать его от правосудия, отправив в соседний регион на заработки.
— На стадии расследования свою вину в содеянном уроженец Таджикистана признал полностью. Ожидать вынесения приговора он будет находясь под стражей, — сообщили в следственном управлении.
Молодыми мамами девочки так и не стали.
— Обеим девочкам, вступавшим в половую связь с родным братом, и заберменевшим от него, по медицинским показаниям сделали аборт, — сообщили V1.ru в правоохранительных органах Совесткого района.
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 Ещё 2 источника 
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