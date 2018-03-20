Житель Новочеркасска изнасиловал в машине третьеклассницу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего дончанина, который заманил в машину девятилетнюю девочку и изнасиловал ее. ЧП произошло в станице Старочеркасской, откуда девочка родом.

Всё случилось еще в ноябре 2017 года. Несудимый женатый житель Новочеркасска заметил на улице станицы маленькую девочку. В какой-то момент у мужчины возникло нездоровое желание. Он обманом заманил ребенка в салон своего автомобиля и надругался над ним.

— Уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» было возбуждено накануне, 19 марта, — сообщил порталу 161.ru источник в правоохранительных органах

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО . Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Мартыновском районе женщина несколько лет не заявляла в полицию на сожителя, который надругался над ее восьмилетним сыном. Только в марте 2018 года женщина пошла в правоохранительные органы. Свое молчание она объяснила тем, что не знала, куда обращаться.