В Ростове бизнесменов подозревали в создании подставных фирм

Сотрудники СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области пресекли незаконную деятельность бизнесменов, которые подозреваются в создании подставных фирм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, следователи полагают, что группа лиц, действуя по предварительному сговору, в период с 2015 года по настоящее время «занимались созданием фиктивных организаций, которые не вели реальной коммерческой деятельности». При этом компании были зарегистрированы на подставных людей.

В ходе расследования были проведены 11 обысков в домах и офисах подозреваемых, при этом было изъято более ста печатей и банковских карт.