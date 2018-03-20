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В Ростове бизнесменов подозревали в создании подставных фирм
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В Ростове бизнесменов подозревали в создании подставных фирм 

Деловое сообщество 4 часа назад
Сотрудники СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области пресекли незаконную деятельность бизнесменов, которые подозреваются в создании подставных фирм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, следователи полагают, что группа лиц, действуя по предварительному сговору, в период с 2015 года по настоящее время «занимались созданием фиктивных организаций, которые не вели реальной коммерческой деятельности». При этом компании были зарегистрированы на подставных людей.
В ходе расследования были проведены 11 обысков в домах и офисах подозреваемых, при этом было изъято более ста печатей и банковских карт.
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