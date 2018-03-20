Жительница Башкирии солгала полиции об удержании в плену и изнасиловании

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор женщине за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Обвиняемая в ноябре 2017 года была на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Фёдоровского района. Чтобы её не лишили родительских прав, женщина сообщила членам комиссии о неисполнении своих обязательств из-за якобы совершенных в отношении нее преступлений против свободы и половой неприкосновенности.

Позже она также обратилась с заявлением в полицию о привлечении «насильника» к уголовной ответственности. Она указала, что мужчина якобы удерживал ее в своем доме, насиловал и бил. Эти сведения не нашли подтверждения. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием событий преступлений.

Обвиняемая признала свою вину. Суд оштрафовал её на 10 тысяч рублей.