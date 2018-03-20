По факту угрозы убийством медсестре Яранской больницы возбуждено уголовное дело

По версии следствия, 15 марта в дневное время 54-летний мужчина обратился к медицинской сестре в стоматологическую поликлинику Яранской центральной районной больницы с просьбой удаления больного зуба.

Медицинская сестра пояснила мужчине, что рабочий день уже закончен и врачей на месте нет.

«Подозреваемый на слова девушки отреагировал крайне агрессивно, после чего забежал в кабинет, где находились другие работники поликлиники, взял с подоконника ножницы и приставил их к шее медсестры, высказав угрозу убийством. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, мужчина скрылся», — сообщили в СУ СК по Кировской области.

Позднее в ходе поисковых мероприятий мужчина был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

В связи с участившимися случаями по России нападения на медицинских работников, сотрудники Следственного комитета уделяют самое пристальное внимание данным фактам. В короткие сроки следователем СУ СКР по Кировской области будут всесторонне изучены обстоятельства произошедшего и избрана мера пресечения подозреваемому.

Расследование уголовного дела продолжатся.

Фото — СУ СК по Кировской области