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По факту угрозы убийством медсестре Яранской больницы возбуждено уголовное дело
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По факту угрозы убийством медсестре Яранской больницы возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 4 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Яранский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Кировской области передано уголовное дело по факту угрозы убийством медицинской сестре Яранской центральной районной больницы, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ.
По версии следствия, 15 марта в дневное время 54-летний мужчина обратился к медицинской сестре в стоматологическую поликлинику Яранской центральной районной больницы с просьбой удаления больного зуба.
Медицинская сестра пояснила мужчине, что рабочий день уже закончен и врачей на месте нет.
«Подозреваемый на слова девушки отреагировал крайне агрессивно, после чего забежал в кабинет, где находились другие работники поликлиники, взял с подоконника ножницы и приставил их к шее медсестры, высказав угрозу убийством. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, мужчина скрылся», — сообщили в СУ СК по Кировской области.
Позднее в ходе поисковых мероприятий мужчина был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.
В связи с участившимися случаями по России нападения на медицинских работников, сотрудники Следственного комитета уделяют самое пристальное внимание данным фактам. В короткие сроки следователем СУ СКР по Кировской области будут всесторонне изучены обстоятельства произошедшего и избрана мера пресечения подозреваемому.
Расследование уголовного дела продолжатся.
Фото — СУ СК по Кировской области
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