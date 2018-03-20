СК возбудил дело после гибели подростка на горке в Челябинской области

По данным прокуратуры области, 21 декабря 2017 года в Саткинском районе 11-летний мальчик забрался на недостроенную горку, где на него упала незакрепленная глыба льда. Он был доставлен в больницу, где позже скончался. Как сообщало следствие, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственных за строительство объекта и обеспечение режима недопуска лиц на стройплощадку, уточняло следствие.

"Следственным отделом по городу Сатка следственного управления СКР по Челябинской области 19 марта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении начальника отдела внешнего благоустройства управления по благоустройству Саткинского муниципального района", — говорится в сообщении.

Следствие уточняет, что данный чиновник «ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности по контролю за ходом и качеством производимых индивидуальным предпринимателем работ по возведению новогоднего городка….».

Как добавили в прокуратуре региона, постановление о возбуждении уголовного дела в прокуратуре Сатки признано законным и обоснованным, производство предварительного следствия постановлено на контроль.