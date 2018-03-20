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СК возбудил дело после гибели подростка на горке в Челябинской области
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СК возбудил дело после гибели подростка на горке в Челябинской области 

РИА Новости 4 часа назад
ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновника администрации Саткинского района Челябинской области, где в декабре 2017 года погиб 11-летний подросток на недостроенной горке, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным прокуратуры области, 21 декабря 2017 года в Саткинском районе 11-летний мальчик забрался на недостроенную горку, где на него упала незакрепленная глыба льда. Он был доставлен в больницу, где позже скончался. Как сообщало следствие, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственных за строительство объекта и обеспечение режима недопуска лиц на стройплощадку, уточняло следствие.
"Следственным отделом по городу Сатка следственного управления СКР по Челябинской области 19 марта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении начальника отдела внешнего благоустройства управления по благоустройству Саткинского муниципального района", — говорится в сообщении.
Следствие уточняет, что данный чиновник «ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности по контролю за ходом и качеством производимых индивидуальным предпринимателем работ по возведению новогоднего городка….».
Как добавили в прокуратуре региона, постановление о возбуждении уголовного дела в прокуратуре Сатки признано законным и обоснованным, производство предварительного следствия постановлено на контроль.
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