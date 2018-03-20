Ещё
В Казахстане охранник стрелял в посетителей кафе из-за отказа оплатить счет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казахстане охранник стрелял в посетителей кафе из-за отказа оплатить счет 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 20 мар — РИА Новости. Сотрудник охранного агентства в Таразе (на юге Казахстана) ранил из ружья двоих посетителей кафе в результате конфликта из-за отказа оплатить счет, сообщила во вторник пресс-служба департамента внутренних дел Жамбылской области.
В полиции сообщили, что вечером 16 марта поступило сообщение о том, что в одном из кафе возникли беспорядки.
"Прибывший на место патрульный экипаж выяснил, что в кафе произошла драка между сотрудниками охранного агентства и посетителями, которые отказывались платить по счету. В ходе инцидента один из сотрудников охранного агентства произвел выстрелы из ружья, ранив в ногу двоих посетителей. В результате драки были госпитализированы четыре ее участника", — говорится в сообщении.
Зарегистрировано два уголовных дела по статьям «хулиганство» и «превышение полномочий служащими частных охранных организации с применением оружия».
"В настоящее время назначен ряд экспертиз, ведется досудебное расследование", — проинформировали в полиции.
РИА Новости: последние новости
В Краснодаре возбудили дело после обнаружения тел трёх мужчин в подвале Гражданину Китая дали 18 лет колонии за убийство супругов в Тамбове Трех жительниц Бурятии осудили за пытки над девушкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп все-таки поздравил Путина107
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»68
Над Су-57 нависла угроза77
Посол РФ вызван в МИД Чехии121
Пригожин обрушился на Макаревича114
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение