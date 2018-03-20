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Пассажир напал на работника метро в Москве с ножом
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Над Су-57 нависла угроза

Пассажир напал на работника метро в Москве с ножом 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Пострадавшего сотрудника службы безопасности доставили в НИИ имени Склифосовского.
Пассажир Московского метрополитена после просьбы сотрудника о проверке ручной клади напал на него с ножом, сообщили в МВД России. Инцидент произошел в вестибюле станции «Пролетарская».
«Установлено, что сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. В это время пассажир достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Пострадавшего мужчину доставили в НИИ имени Склифосовского.
Нападавшим оказался 43-летний житель столицы, в настоящее время его задержали сотрудники полиции.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
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