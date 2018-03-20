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Жителя Кирова подозревают в нападении на стоматолога
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Жителя Кировской области подозревают в нападении с ножницами на стоматолога 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Fotolia / magnetplus
Следователи Кировской области займутся расследованием дела в отношении местного жителя, который напал с ножницами на стоматолога после отказа в лечении, говорится в сообщении на сайте СК РФ.
"В следственные органы Следственного комитета России по Кировской области передано для дальнейшего расследования уголовное дело по факту угрозы убийством медицинской сестре Яранской центральной районной больницы, то есть по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ. Следователем… будут всесторонне изучены обстоятельства произошедшего и избрана мера пресечения подозреваемому", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 15 марта в дневное время 54-летний мужчина обратился к медицинской сестре в стоматологическую поликлинику Яранской центральной районной больницы с просьбой удалить больной зуб. Медсестра пояснила мужчине, что рабочий день уже закончен, и врачей на месте нет. Подозреваемый на слова девушки отреагировал крайне агрессивно, после чего забежал в кабинет, где находились другие работники поликлиники, взял с подоконника ножницы и приставил их к шее медсестры, высказав угрозу убийством. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, мужчина скрылся.
Как сообщалось ранее, в ходе поисковых мероприятий мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. Ранее судимого жителя Яранска для дальнейшего разбирательства передали патрульно-постовой службе. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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