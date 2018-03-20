В Кузнецке подросток похозяйничал в незапертой «Оке» пенсионера

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в полицию города с заявлением пришел 68-летний автовладелец. По его словам, неизвестные из незакрытой легковушки «Ока» украли автомагнитолу и аккумулятор.

«Сотрудники уголовного розыска выяснили причастность к совершению кражи несовершеннолетнего горожанина. Он во всем признался и вернул украденное. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе управления.