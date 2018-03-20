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В Кузнецке подросток похозяйничал в незапертой «Оке» пенсионера
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В Кузнецке подросток похозяйничал в незапертой «Оке» пенсионера 

PNZdrive 5 часов назад
Фото: PNZdrive
В городе Кузнецк Пензенской области Сотрудники уголовного розыска разыскали автомобильного вора.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в полицию города с заявлением пришел 68-летний автовладелец. По его словам, неизвестные из незакрытой легковушки «Ока» украли автомагнитолу и аккумулятор.
«Сотрудники уголовного розыска выяснили причастность к совершению кражи несовершеннолетнего горожанина. Он во всем признался и вернул украденное. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе управления.
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