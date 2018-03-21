В Ярославле вынесен приговор по делу о хищении 2 млн рублей из банкоматов

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На Алтае аферистка организовала семинар по криптовалюте для хищения средств граждан

В Подмосковье мошенники под видом сотрудников банка приняли у граждан «вклады» на 5,5 млн рублей

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