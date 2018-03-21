В Ярославле вынесен приговор по делу о хищении 2 млн рублей из банкоматов 

Кировский суд Ярославля вынес приговор по уголовному делу в отношении участника группы, занимавшейся хищением денежных средств из банкоматов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В суде установлено, что организатор группы, личность которого не установлена, в мае 2017 года в ходе общения на одном из форумов в сети Интернет предложил жителю Ивановской области, нуждающемуся в денежных средствах, принять участие в хищении денежных средств из банкоматов на территории Российской Федерации. Через тайник в Москве организатор передал ему необходимое для совершения хищений оборудование, включая компьютер со специальным программным обеспечением и инструкции по хищению денежных средств из банкоматов. В мае 2017 года похититель привлек к совершению преступлений своего знакомого, дело в отношении которого выделено в отдельное производство», — говорится в релизе.
В результате из банкоматов различных банков в Орле и Ярославле было похищено свыше 2,1 млн рублей. «Половину похищенного злоумышленники перечисляли организатору преступлений. Одно из хищений не было доведено до конца, поскольку банкомат не выдал денежные средства в связи с их замятием», — отмечается в сообщении.
Суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.
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