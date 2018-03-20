Направлено в суд уголовное дело о хищениях более двух миллионов рублей из банкоматов в Ярославле и Орле

Следственной частью СУ УМВД России по Ярославской области направлено в суд уголовное дело по обвинению двоих мужчин 1986 и 1990 гг.р., в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Ранее в Заволжском районе Ярославля неизвестные лица, используя специальное устройство, похитили из банкомата денежные средства. В ходе оперативных мероприятий, сразу после совершения преступления, сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области при поддержке сотрудников Росгвардии были задержаны подозреваемые, у которых изъяли похищенные денежные средства, а также ноутбук и пневматический пистолет.

Задержанные действовали в составе организованной группы. Установлена их причастность к совершению трех краж денежных средств и еще одной неудачной попытке хищения денежных средств из банкоматов в Орле и Ярославле. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Для совершения хищений денежных средств из банкоматов злоумышленники использовали специальное оборудование. Они подключались к банкомату, путем удаленного доступа производили взлом защитной системы блока выдачи купюр, после чего терминал выдавал все хранившиеся в нем деньги.

В ходе следствия собраны исчерпывающие доказательства, в настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.