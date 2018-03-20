Жителя Челябинской области осудят за незаконную вырубку березы

Житель Бердинского района Челябинской области нанес ущерб лесному фонду в размере девяти тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.