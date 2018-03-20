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Жителя Челябинской области осудят за незаконную вырубку березы
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Жителя Челябинской области осудят за незаконную вырубку березы 

360tv.ru 5 часов назад
Ранее судимый мужчина незаконно срубил березу в Челябинской области. Проводится расследование, сообщило агентство Ura.ru.
Житель Бердинского района Челябинской области нанес ущерб лесному фонду в размере девяти тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Ростовский областной суд вынес решение о смягчении приговора бывшему начальнику регионального управления ГИБДД Сергею Моргачеву, которого ранее приговорили к одному году лишения свободы условно за превышение должностных полномочий.
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