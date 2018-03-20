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Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО обвиняемого в шпионаже Сущенко
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Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО обвиняемого в шпионаже Сущенко 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 30 марта срока ареста украинцу Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже, сообщили в пресс-службе суда.
"Постановление оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения", — сказал собеседник агентства.
Ранее Мосгорсуд продлили арест Сущенко до 30 марта 2018 года. Дело маркировано грифом «секретно», заседания проходят в закрытом режиме. Расследование в настоящее время завершено.
ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.
Сам Сущенко заявил в суде, что до задержания шесть лет официально проживал в Париже и являлся собственным корреспондентом "Укринформа".
Украинское национальное агентство «Укринформ» также сообщило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В «Укринформе» отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист, будучи в отпуске, прибыл в Москву по личным делам.
В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.
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