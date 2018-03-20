Следователи в Алтайском крае направили в суд материалы уголовного дела по факту мошенничества, связанного с криптовалютой

Следователем Межмуниципального управления МВД России «Бийское» завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, жертвами которого стали бийчане, пытавшиеся заработать на криптовалюте. Обвинение по уголовному делу предъявлено 66-летней жительнице Новосибирска , умышленно обманувшей несколько бийчан, с целью завладения их денежными средствами.

Следствием установлено, что обвиняемая, под видом представителя международной сетевой компании, организовала и провела на территории Бийска семинар для желающих заработать виртуальную валюту. Женщина убедила участников встречи передать ей наличные денежные средства для приобретения криптовалюты по выгодной цене. Бийчанам было обещано, что вложенные ими средства со временем приумножатся за счёт роста курса электронной валюты. Каждый участник семинара, желающий получить прибыль подобным образом, должен был передать организатору 31 тысячу рублей. Таких доверчивых бийчан оказалось несколько человек.

Получив от жителей наукограда в общей сложности 124 тысячи рублей, обвиняемая присвоила эти деньги и в дальнейшем потратила их на собственные нужды.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены для рассмотрения в суд.