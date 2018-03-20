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Нападение с ножом на сотрудника московского метрополитена попало на видео
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Нападение с ножом на сотрудника московского метрополитена попало на видео 

Ридус 5 часов назад
В вестибюле станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии было совершено нападение на сотрудника службы безопасности, который остановил пассажира для проверки ручной клади.
«Пассажир достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия. — приводит РИА Новости сообщение официального представителя МВД России Ирины Волк. — Нарядом скорой медицинской помощи потерпевший доставлен в НИИ имени Склифосовского».
По словам Волк, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено место нахождения злоумышленника. В итоге его задержали через четыре часа на Первой Дубровской улице. Подозреваемым оказался 43-летний москвич.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Видеозапись инцидента, сделанную камерами наблюдения, опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, что получивший несколько ударов сотрудник выскочил на улицу, спасаясь от нападавшего, а тот последовал за ним.
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