В Екатеринбурге поймали грабителя, напавшего на пенсионерку

Екатеринбурге полицейские задержали предполагаемого грабителя, подозреваемого в нападении в подъезде на пожилую женщину.

Инцидент произошел 23 ноября 2017 года в многоэтажке на улице Бебеля. Мужчина подкараулил 70-летнюю пенсионерку, силой отобрал у нее сумку, сорвал серьги и скрылся. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Преступника искали несколько месяцев. 19 марта 2018 года сыщики территориального ОВД при поддержке коллег из городского УМВД задержали подозреваемого. В отделе полиции удалось установить его личность. Им оказался 40-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Сейчас он под стражей ждет суда. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет 7 лет лишения свободы.

Кроме того, у сотрудников полиции есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, они просят всех, кто мог пострадать от его противоправных действий, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: +7 (343) 356-42-11 (дежурная часть), +7 963 444 82 95 (уголовный розыск).