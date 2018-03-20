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В Екатеринбурге поймали грабителя, напавшего на пенсионерку
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В Екатеринбурге поймали грабителя, напавшего на пенсионерку 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге полицейские задержали предполагаемого грабителя, подозреваемого в нападении в подъезде на пожилую женщину.
Инцидент произошел 23 ноября 2017 года в многоэтажке на улице Бебеля. Мужчина подкараулил 70-летнюю пенсионерку, силой отобрал у нее сумку, сорвал серьги и скрылся. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Преступника искали несколько месяцев. 19 марта 2018 года сыщики территориального ОВД при поддержке коллег из городского УМВД задержали подозреваемого. В отделе полиции удалось установить его личность. Им оказался 40-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Сейчас он под стражей ждет суда. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет 7 лет лишения свободы.
Кроме того, у сотрудников полиции есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, они просят всех, кто мог пострадать от его противоправных действий, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: +7 (343) 356-42-11 (дежурная часть), +7 963 444 82 95 (уголовный розыск).
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