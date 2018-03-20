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В КЧР егерь организовал незаконную охоту за 20 тысяч рублей
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В КЧР егерь организовал незаконную охоту за 20 тысяч рублей 

АиФ Ставрополье 5 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело против егеря отдела охраны объектов животного мира возбуждено в Карачаево-Черкесии. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.
В ноябре 2017 года егерь восьмого разряда получил от мужчины 20 тысяч рублей за охоту на охраняемой территории.
Получив взятку, охранник организовал охоту в урочище «Сосновая поляна» на территории особо охраняемого природного заказника Дамхурц. Браконьеры застрелили самца благородного оленя, охота на которого в республике запрещена.
Против егеря возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
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