В КЧР егерь организовал незаконную охоту за 20 тысяч рублей

Уголовное дело против егеря отдела охраны объектов животного мира возбуждено в Карачаево-Черкесии . Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

В ноябре 2017 года егерь восьмого разряда получил от мужчины 20 тысяч рублей за охоту на охраняемой территории.

Получив взятку, охранник организовал охоту в урочище «Сосновая поляна» на территории особо охраняемого природного заказника Дамхурц. Браконьеры застрелили самца благородного оленя, охота на которого в республике запрещена.

Против егеря возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.