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Стали известны подробности взрыва в Кишиневе
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Взрыв в Кишиневе: уголовник-рецидивист отказался платить за 10 пачек сигарет 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
Кишиневская полиция установила личность подозреваемого во взрыве в магазине.
Мужчина был ранее неоднократно судим. Инцидент произошел в продовольственном магазине "Жардин" на углу улиц Армянская и Матеевича. По словам свидетелей, мужчина отказался платить за приобретенные десять пачек сигарет и направился к выходу. Продавец попытался его задержать, возник конфликт. В этот момент у подозреваемого выпало неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало.
Как сообщает РИА Новости, в результате погибли два человека (в том числе хозяин взрывного устройства) и три человека получили ранения.
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