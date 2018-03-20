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В Волгоградской области оперативники задержали подозреваемых в незаконном обороте нелегального алкоголя
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В Волгоградской области оперативники задержали подозреваемых в незаконном обороте нелегального алкоголя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 часов назад
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального ФСБ и ОМОН Росгвардии задержали подозреваемых в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции.
В конце декабря 2017 года на территории Быковского района полицейские задержали грузовой автомобиль, при досмотре которого было обнаружено 580 ящиков с фальсифицированной алкогольной продукцией известных марок. В общей сложности изъято почти 12 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции. Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, составил свыше 2,4 млн рублей.
Согласно заключению экспертов Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области изъятая спиртосодержащая жидкость по проверенным показателям не соответствует требованиям межгосударственных стандартов, а федеральные специальные марки являются поддельными.
Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Накануне по подозрению в причастности к незаконному обороту нелегальной продукции задержаны трое жителей Быковского района, в возрасте 46, 57 и 65 лет, которые приобрели партию спиртосодержащей жидкости для дальнейшего сбыта розничным покупателям. По местам проживания и регистрации подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Один из подозреваемых сознался в содеянном, двое других отказываются от дачи показаний.
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