В Волгоградской области оперативники задержали подозреваемых в незаконном обороте нелегального алкоголя

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального ФСБ и ОМОН Росгвардии задержали подозреваемых в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции.

В конце декабря 2017 года на территории Быковского района полицейские задержали грузовой автомобиль, при досмотре которого было обнаружено 580 ящиков с фальсифицированной алкогольной продукцией известных марок. В общей сложности изъято почти 12 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции. Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, составил свыше 2,4 млн рублей.

Согласно заключению экспертов Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области изъятая спиртосодержащая жидкость по проверенным показателям не соответствует требованиям межгосударственных стандартов, а федеральные специальные марки являются поддельными.

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Накануне по подозрению в причастности к незаконному обороту нелегальной продукции задержаны трое жителей Быковского района, в возрасте 46, 57 и 65 лет, которые приобрели партию спиртосодержащей жидкости для дальнейшего сбыта розничным покупателям. По местам проживания и регистрации подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Один из подозреваемых сознался в содеянном, двое других отказываются от дачи показаний.