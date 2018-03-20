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В Волгограде полиция выявили схему хищения 200 млн рублей
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В Волгограде полиция выявили схему хищения 200 млн рублей 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ выявили схему хищения денежных средств, выделяемых волгоградским сельхозтоваропроизводителям в качестве субсидий на компенсацию части затрат по уплате страховой премии.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного ГУ МВД, с 2013 по 2014 годы руководитель страховой компании, находившейся в Новосибирске, вместе с пятью представителями филиала фирмы в Волгоградском регионе создали несколько подконтрольных фирм, от лица которых сельхозпроизводителям якобы выдавались займы на оплату 50% страховой премии. За два года лжестраховщики успели заключить договоры с 59 волгоградскими сельхозтоваропроизводителями. Фиктивные документы предоставлялись в региональные комитеты сельского хозяйства для получения субсидий. Деньги, поступавшие на их счета, распределялись между участниками схемы. В настоящее время глава страховой компании содержится в следственном изоляторе, двое его сообщников находятся под подпиской о невыезде, еще двое — под домашним арестом, шестой участник группы — в розыске. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
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