Москвич ранил сотрудника метро в шею за просьбу показать ручную кладь

На Первой Дубровской улице в Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника «фиолетовой» ветки метро.

Как передает РИА «Новости», инцидент произошел во вторник, 20 марта, на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро.

Уточняется, что сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади, однако в ответ на это мужчина достал из куртки нож и несколько раз ударил работника метро в шею, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего с серьезными ранами доставили в НИИ имени Склифосовского.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, виновного задержали через 4 часа после потасовки на Первой Дубровской улице. Подозреваемый оказался 43-летним жителем столицы. В данный момент на задержанного заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.