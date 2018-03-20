Ещё
Москвич ранил сотрудника метро в шею за просьбу показать ручную кладь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Су-57 нависла угроза
Над Су-57 нависла угроза

Москвич ранил сотрудника метро в шею за просьбу показать ручную кладь 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
На Первой Дубровской улице в Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника «фиолетовой» ветки метро.
Как передает РИА «Новости», инцидент произошел во вторник, 20 марта, на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро.
Уточняется, что сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади, однако в ответ на это мужчина достал из куртки нож и несколько раз ударил работника метро в шею, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего с серьезными ранами доставили в НИИ имени Склифосовского.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, виновного задержали через 4 часа после потасовки на Первой Дубровской улице. Подозреваемый оказался 43-летним жителем столицы. В данный момент на задержанного заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.
ИД «Собеседник»: последние новости
В Москве расследуют случай взятки за нелегальное оформление мигрантов В Мурманске полиция задержала несколько сотрудников штаба Навального ФСБ ликвидировала деятельность "спящей ячейки" террористов под Калугой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии99
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора214
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»35
Трамп все-таки позвонил Путину57
В Киеве дали ответ по выборам в РФ26
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение